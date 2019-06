Brazilië kan fans nog niet bekoren: ‘Jonge spelers gevoelig voor boegeroep’

UPDATE Neymar na verhoor verkrach­tings­zaak: ‘De waarheid komt boven tafel’

14 juni Neymar heeft zich donderdag voor de tweede keer in een week tijd bij de politie gemeld. In São Paulo werd hij verhoord over de aanklacht van verkrachting die de 26-jarige Braziliaanse Najila Trindade Mendes de Souza tegen hem heeft ingediend. Vorige week werd de sterspeler van Paris Saint-Germain in Rio de Janeiro ondervraagd over de video met expliciete foto’s van Najila die hij postte op sociale media en waarin hij de beschuldiging ontkent.