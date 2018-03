Brazilië neemt revanche op Duitsland

Duitsland probeerde na rust een thuisnederlaag te voorkomen, maar Brazilië gaf de voorsprong niet meer weg. De nummer vier van het vorige WK liet zelf na het tweede doelpunt te maken.



De overwinning had voor Brazilië wat meer waarde dan een zege in een andere oefenwedstrijd. Tijdens het WK van 2014 in eigen land gingen de Brazilianen in de halve eindstrijd met liefst 7-1 onderuit tegen de Duitsers. Brazilië maakte in het oefenduel een einde aan de ongeslagen reeks van Duitsland van 22 duels.



Tevreden

De Duitse bondscoach Joachim Löw hield diverse spelers aan de kant onder wie Mesut Özil en Thomas Müller. Maar toch was de Braziliaanse ploeg tevreden. ,,Het maakt ons trots om een goed resultaat te halen tegen zo'n grote ploeg'', zei verdediger Thiago Silva na afloop. ,,Ik denk dat we op de goede weg zijn met het team.''