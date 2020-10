Brazilië start WK-kwalificatie met ruime zege op Bolivia

Brazilië is de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar begonnen met een eenvoudige overwinning op Bolivia. In São Paulo zegevierde de Seleção met 5-0. Colombia won in Barranquilla met 3-0 van Venezuela.

Zuid-Amerikaans kampioen Brazilië, met sterspeler Neymar ondanks een rugkwetsuur in de basis, had in de lege Neo Quimica Arena, het stadion van Corinthians, weinig moeite met het zwakke Bolivia. De ploeg van bondscoach Tite leidde bij rust al comfortabel met 2-0.

Na iets meer dan een kwartier kopte centrale verdediger Marquinhos een afgemeten voorzet van rechtsachter Danilo achter de Boliviaanse doelman Lampe. Vijftien minuten later zorgde Roberto Firmino voor de tweede Braziliaanse goal, door een voorzet van de opgekomen linksback Renan Lodi binnen te tikken.

Prijsschieten

Firmino’s tweede treffer, kort na rust, brak het Boliviaanse verzet definitief. Neymar speelde zich aan de linkerkant vrij en de spits van Liverpool hoefde diens voorzet alleen maar binnen te lopen: 3-0.

Daarna werd Bolivia volledig overklast en was het prijsschieten voor de Brazilianen. Een eigen doelpunt van verdediger Carrasco, die een voorzet van Philippe Coutinho verkeerd verwerkte, betekende halverwege de tweede helft de 4-0. Kort daarop zorgde de middenvelder van FC Barcelona voor de vijfde Braziliaanse goal, door een voorzet van Neymar binnen te koppen.

Volledig scherm Neymar kon ondanks een rugblessure die hem de afgelopen dagen weghield van het trainingsveld tegen Bolivia toch de hele wedstrijd spelen. De aanvaller van Paris Saint-Germain had een aandeel in twee van de vijf Braziliaanse treffers. © AFP

Ook Colombia wint eenvoudig

Colombia had in Barranquilla geen kind aan Venezuela. De 3-0 eindstand was al bij rust bereikt door twee treffers van Luis Muriel en één van Duvan Zapata. Toch was er ook slecht nieuws voor de Colombianen. Oud-PSV’er Santiago Arias liep een zware blessure op aan zijn linkerenkel en werd op een brancard van het veld gedragen. De vrees bestaat dat hij voor geruime tijd is uitgeschakeld.

De Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie zou eigenlijk al in maart beginnen, maar werd vanwege de coronacrisis tot twee keer toe uitgesteld. Dinsdagnacht is de tweede speelronde. De beste vier ploegen uit de groep van tien landen kwalificeren zich voor het WK van 2022 in Qatar, de nummer vijf krijgt nog een herkansing in een play-off.

Volledig scherm Santiago Arias verlaat op een brancard het veld na een vermoedelijk zware blessure aan zijn linkerenkel. © AP