Brazilië wint niet van Senegal bij bijzonder jubileumfeestje Neymar

In de 99 interlands die hij speelde, maakte Neymar 61 doelpunten. Hij heeft alleen Pelé (77 goals) en Ronaldo (62) nog voor zich staan op de ‘eeuwige’ topscorerslijst van de vijfvoudig wereldkampioen. ,,Ik ben heel blij dat ik deze mijlpaal bereik”, zei Neymar in de aanloop naar zijn honderdste interland. ,,Zelfs in mijn stoutste dromen had ik dit nooit zien gebeuren. Het is nu mijn droom om met Brazilië wereldkampioen te worden. Er gaat nog heel veel moois aankomen.”



Brazilië slaagde er niet in om te winnen. Het werd 1-1. Roberto Firmino bracht de Brazilianen in de negende minuut aan de leiding met een bekeken wippertje, Famara Diedhiou maakte met een penalty gelijk namens Senegal, waar onder anderen Liverpool-ster Sadio Mané meespeelde.



Neymar, die in de 69ste minuut zijn vrije trap net over zag gaan, is pas de zevende Braziliaan die de mijlpaal van honderd interlands bereikt. Cafú is recordinternational met 142 duels.