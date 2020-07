Brentford loopt historische promotie mis, WBA naar Premier League

Vlap maakt indruk bij Anderlecht: ‘We zullen een vervelende tegenstan­der zijn voor Club’

19:38 Michel Vlap en Anderlecht maakten een moeizaam seizoen mee, maar in de voorbereiding is de vooruitgang al te zien. De 23-jarige middenvelder speelde sterk tegen Saint-Étienne en scoorde ook. Het is pas het begin, belooft-ie: ,,Ik moet me onsterfelijk ­maken.”