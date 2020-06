Brighton & Hove Albion boekt met goal in extremis belangrijke zege op Arsenal

VideoBij de herstart van de competitie heeft Brighton & Hove Albion een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. Neal Maupay maakte in de 95ste minuut de winnende 2-1 tegen Arsenal, de nummer negen van de Premier League.

Oranje-international Davy Pröpper deed de hele wedstrijd mee bij Brighton & Hove Albion, de nummer vijftien van de Premier League. De voorsprong op nummer achttien Bournemouth groeit door de zege tot vijf punten, waarmee lijfsbehoud weer een stuk dichter in de buurt is gekomen voor de ploeg van coach Graham Potter.



Nicolas Pépé, de Ivoriaanse aanvaller met het prijskaartje van 80 miljoen euro, maakte halverwege de tweede helft nog wel de openingstreffer. Met een fraai krulschot met zijn linkerbeen zette hij Arsenal op een 0-1 voorsprong in Brighton. De thuisploeg maakte een kwartier voor tijd echter alweer gelijk. Aanvoerder Lewis Dunk tikte na een klutssituatie van dichtbij binnen namens The Seagulls. De wedstrijd leek vervolgens af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, maar in de 95ste minuut maakte Neal Maupay na een mooie pass van Aaron Connolly zelfs nog de 2-1 namens Brighton.

Daarmee was de wedstrijd direct afgelopen en zochten de spelers van Arsenal de Franse spits van Brighton op, want Maupay was kort voor rust verantwoordelijk voor de blessure van Arsenal-doelman Bernd Leno. De Duitse keeper moest geblesseerd van het veld met op het oog een kruisbandblessure.



Afgelopen woensdag zag Arsenal-coach Mikel Arteta al twee spelers vroeg uitvallen in de uitwedstrijd bij Manchester City, die met 3-0 verloren ging. De Zwitserse middenvelder Granit Xhaka en de Spaanse verdediger Pablo Mari vielen toen geblesseerd uit bij Arsenal, dat dus op een zeer teleurstellende negende plaats staat in de Premier League. De achterstand op nummer zes Sheffield United is nu vier punten met nog acht speelrondes te gaan.

,,Ik ben in de rust naar Mikel Arteta gegaan om mijn excuses aan te bieden, maar het was natuurlijk nooit mijn intentie om Leno te blesseren", sprak Maupay na afloop. ,,Het is een beetje gek dat de spelers van Arsenal na afloop naar mij toe kwamen. Toen ze met 0-1 voor kwamen hadden ze allemaal praatjes, maar na afloop waren ze plots weer heel boos. Misschien hebben ze nu hun lesje in nederigheid gekregen.”

Neal Maupay maakt in de 95ste minuut de 2-1 namens Brighton.

