Brighton zonder Nederlanders onderuit bij Cardiff

Trainer Frosinone looft Vloet na basisde­buut

15:00 Hij moest even geduld hebben, maar gisteren maakte Rai Vloet (23) dan eindelijk zijn basisdebuut voor het Italiaanse Frosinone. In de wedstrijd tegen Fiorentina deed hij 62 minuten mee. Zijn trainer, Moreno Longo, was tevreden.