Bristol City schrijft brief aan concurrentie: Wij trappen bal niet meer uit bij blessures

Video Bedoya na kritiek op Amerikaans Congres: ‘Ik ben eerst mens en dan pas atleet’

9:57 Philadelphia Union-aanvoerder Alejandro Bedoya (32) is door het publiek verkozen tot speler van de week in de MLS. Dat lag zeker niet alleen aan zijn spel, maar ook aan de manier waarop hij in de nacht van zondag op maandag zijn goal vierde. ,,Hey Congress, do something! End gun violence now, let's go!” riep hij in de microfoon na zijn doelpunt.