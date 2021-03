Brits onderzoek: Voetbalbond deed te weinig om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik

Het 707 pagina’s tellende rapport, dat vandaag werd gepubliceerd, vormt het slotstuk van een diepgravend onderzoek dat ruim vier jaar in beslag nam. Er werd gekeken naar beschuldigingen van seksueel misbruik door coaches en scouts die tussen 1970 en 2005 in het jeugdvoetbal werkten. Liefst 62 slachtoffers deden hun verhaal, evenals 157 andere betrokkenen. Centraal daarbij stond hoe FA, clubs en individuen met deze beschuldigingen omgingen.

,,Er is geen bewijs dat de bond vóór 1995 op de hoogte was van ernstig of systemisch seksueel misbruik binnen het Engelse voetbal”, valt te lezen in het rapport. ,,Tussen 1995 en 2000 schoot de FA ernstig tekort in het beschermen van kinderen tegen seksueel misbruik.” De bond zou in die jaren veel te traag hebben gehandeld.