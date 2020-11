Britse coronaregels zitten Deens elftal dwars

De aangescherpte coronamaatregelen in Groot-Brittannië hebben consequenties voor een aantal voetbalwedstrijden in deze interlandperiode. De Britse overheid sloot zaterdag met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, dat is gevonden bij nertsen in dat land. Het leidde tot nogal wat vraagtekens bij onder meer de nationale ploeg van Denemarken.

Bondscoach Kasper Hjulmand vreest dat hij nu niet kan beschikken over zeven internationals die in Engeland voetballen: Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen en Pierre-Emile Højbjerg. Zij zouden namelijk twee weken in quarantaine moeten als ze na de interlandperiode terugkeren bij hun Engelse clubs. Hjulmand haalde daarom uit voorzorg alvast negen andere spelers bij zijn selectie voor de oefeninterland van woensdag tegen Zweden, dat dan ook vijf internationals mist die in Engeland spelen (Robin Olsen, Emil Krafth, Filip Helander, Victor Lindelöf en Ken Sema).

De Denen hopen daarna wel met hun sterkst mogelijke ploeg te kunnen aantreden in de Nations League tegen IJsland (zondag in Kopenhagen) en België (18 november in Leuven). De Deense bond hoopt samen met de UEFA en de Engelse autoriteiten tot een oplossing te komen, zodat de zeven internationals uit Engeland alsnog kunnen aansluiten.

Ook het doorgaan van de wedstrijd Engeland - IJsland in de Nations League is door de hele situatie onzeker geworden. Beide landen treffen elkaar volgende week woensdag op Wembley. De IJslanders spelen echter eerst in Denemarken en zouden daarom Engeland niet in mogen.