Britse voetbalclubs boycotten social media: ‘Heeft alleen zin als alle clubs meedoen’

Allardyce, een ervaren clubcoach die in 2016 heel kort bondscoach van Engeland was, ziet graag dat de clubs eensgezind een protestactie voeren. ,,Als de profclubs over de hele linie het samen doen, heeft het zin. Dat is volgens mij de enige manier om het verschil te maken”, aldus de coach, die specifiek de 92 clubs bedoelt uit de hoogste vier profdivisies (Premier League, Championship, League One en League Two).



De afgelopen weken is het aantal incidenten met racistische aanvallen online op voetballers van Engelse clubs sterk gestegen. Woensdag maakte Liverpool bekend dat twee spelers het slachtoffer waren geworden van racistische uitingen op sociale media. Volgens Sky Sports ontvingen Trent Alexander-Arnold en Naby Keita onlangs afbeeldingen van apen op hun pagina op Instagram.