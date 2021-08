Broertje van PSV'er Mario Götze ligt op intensive care met schedelbasisfractuur

Video Schrik rond in elkaar gezakte spits Kalu: ‘Iedereen was bang en dacht aan de situatie met Eriksen’

12:37 Bordeaux-spits Samuel Kalu zakte gisteravond in de zesde minuut in elkaar tijdens het competitieduel met Olympique Marseille. Hij werd gewisseld nadat hij kort op het veld was teruggekeerd.