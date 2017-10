Brugge houdt ruime voorsprong na zege op STVV

Medespelers Roma leven mee met Karsdorp

17:18 De spelers van AS Roma leven mee met hun onfortuinlijke ploeggenoot Rick Karsdorp. De 22-jarige verdediger maakte woensdag in de competitiewedstrijd tegen Crotone dan eindelijk zijn debuut voor de Italiaanse ploeg en hield het tachtig minuten vol. Een dag later bleek uit medisch onderzoek dat hij wel de voorste kruisband van zijn linkerknie had gescheurd. Karsdorp moest weer een operatie ondergaan en staat daardoor opnieuw maanden aan de kant.