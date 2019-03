Bruggink: Haller klopt op deur van ‘Les Bleus’

,,Frankfurt is een goed elftal. Bruno Hübner (technisch directeur Eintracht Frankfurt, red.) weet wat hij doet. Hij stelt zijn elftal met beleid samen, het zit goed in elkaar. Dat valt ook af te zien aan het spel. Vorig seizoen hebben ze de beker gewonnen en ook dit seizoen presteren ze naar behoren. Vooral voorin zijn ze sterk met naast Haller spelers als Luka Jovic, Ante Rébic en Gonçalo Paciência. Bovendien hebben Fransen over het algemeen een professionele houding. Fransen raken niet snel van slag als ze even niet spelen, waar Nederlanders eerder geneigd zijn om te klagen. Zo zat hij gisteravond tegen Düsseldorf ook op de bank, al was dat waarschijnlijk om hem te sparen voor het duel met Inter Milaan van donderdag.”



De statistieken van Haller liegen er niet om. De Fransman is uiterst productief, ook in de Europa League scoort hij aan de lopende band met vijf goals in acht wedstrijden. ,,Waarom hij niet bij het nationale voetbalelftal van Frankrijk speelt?”, vraagt Bruggink. ,,Tja, die hebben natuurlijk een overschot aan goede spelers. Maar ik denk dat hij wel op de deur klopt. Hij is nog maar 24 en is zowel fysiek als technisch sterk.”