Brych moet met oude assistenten fluiten: ‘Alsof je met je ex op vakantie gaat’

Quote Alsof je een week na de breuk met je ex-vrien­din op vakantie gaat. Dat schuurt Mario van der Ende Tijdens het duel in de Bundesliga werd Brych het niet eens met zijn assistent-scheidsrechters Mark Borsch en Stefan Lupp. Aanleiding zouden enkele gevallen van buitenspel zijn geweest. Dat meldt het Duitse Bild. De drie mannen werkten al jaren met elkaar. Ze stonden gebroederlijk naast elkaar tijdens het EK van 2016, de WK’s van 2014 en 2018 en de Olympische Spelen in 2012.

Brych slaagde erin om zijn team in de Bundesliga te vervangen nadat hij een klacht indiende bij de Duitse bond. Afgelopen weekeinde werd de 43-jarige scheids geflankeerd door twee andere vlagdragers. Het zorgt vanavond voor een vreemde situatie, vindt voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende (62). ,,Alsof je een week na de breuk met je ex-vriendin op vakantie gaat. Dat schuurt.”

Brych was voor deze Europese wedstrijd ook liever met andere assistenten in het vliegtuig gestapt, maar de UEFA honoreerde het verzoek niet. Borsch en Lupp leiden met Brych de wedstrijd in de achtste finale. De samenstelling van het arbitrale trio mag volgens de UEFA alleen wijzigen in geval van gezondheidsproblemen of ernstige zaken in familiaire sfeer.

Volgens Van der Ende is het heel gek dat de UEFA bij zo’n topwedstrijd niet het voorbeeld van de Bundesliga volgt. ,,Want op dit niveau zou je toch aan de wensen van de scheidsrechter moeten voldoen? Dat is wat betreft de arbitrage toch de man om wie het op het veld draait. Blijkbaar zitten er toch weer baasjes boven die aan de touwtjes trekken.”

Vertrouwen

Van der Ende had in zijn tijd geen vast team. ,,Ik hield er altijd wel van om de boel te verversen, maar ik weet dat Bjorn Kuipers het altijd prettig vindt om met een vast team te werken. Vertrouwen is daarin het sleutelwoord. In jezelf, maar ook in de personen met wie je het veld opstapt. Als je ze daarvoor de wacht hebt aangezegd, dan is dat wel weg.”

Toch verwacht de Hagenaar vanavond geen problemen. ,,Brych heeft voldoende ervaring om deze wedstrijd goed te kunnen leiden. Als hij en zijn assistenten professioneel zijn, merk je er niets van. Zeker met de VAR loopt het toch niet meer gierend uit de klauwen. Er is een vangnet en Ajax heeft ook niet de spelers die een brandje veroorzaken. Toch verwacht ik wel een duel op het scherp van de snede, want de Spaanse spelers gaan daarin verder.”