Buffon (40) neemt na 17 jaar afscheid van Juventus

Juventus heeft de opvolger van Buffon al in huis. De 28-jarige Poolse international Wojciech Szczesny schuift door en wordt de nummer één in Turijn. Szczesny keepte dit seizoen al zeventien wedstrijden in de Serie A. Buffon gaat op 640 duels in de Italiaanse topcompetitie eindigen, zeven minder dan recordhouder Paolo Maldini. In de nationale ploeg stopt de teller bij 176 interlands. Italië ontvangt het Nederlands elftal op 4 juni in Turijn, maar Buffon is er dan naar eigen zeggen niet meer bij.