Buitenlandse media spreken van 'waanzinnig PSG' met Messi: 'Elftal dat angst inboezemt door heel Europa’

De Spaanse sportkrant schrijft op de cover: ‘Messi bewapent de Franse revolutie.’ Het dagblad gooit een balletje op met de vraag of door de komst van de Argentijn - en al die andere sterren die deze zomer naar het Parc des Princes zijn gekomen - of PSG het allerbeste team ooit kan opstellen? ,,Met het arriveren van Messi kunnen de Parijzenaren een team opstellen dat absoluut waanzinnig is.” De president van de club, Nasser Al-Khelaïfi, zal moeten puzzelen voor een juiste balans op de rekening. Maar schrijft Marca: ,,De realiteit is wel dat het Franse team een super elftal kan opstellen dat angst inboezemt door heel Europa.”

Een andere Spaanse sportkrant, Dario AS, omschrijft de komst van Messi 'als een feest voor Parijs'. Zijn komst veroorzaakt een apotheose in Parijs en zorgt voor groot verdriet in Barcelona. ,,Parijs viert een groot feest, Barcelona lijkt op een begrafenis. Dat is de realiteit van uitersten sinds de komst van Messi naar de vliegveld Parijs-Le Bourget in op dinsdagmiddag.”



Volgens AS legt de transfer van Messi pijnlijk bloot wat ‘voor onverklaarbare vorm van falen in de meest recente geschiedenis van Barcelona heeft plaatsgevonden'. De Catalanen zijn aan een nachtmerrie begonnen, de Parijzenaren aan een droom, zo omschrijft de sportkrant het contrast.

,,Messi tekent bij PSG...En hoeveel pijn dat doet!", dat is de kop van dagblad SPORT. Een pijnlijke aankomst, zo omschrijft de sportkrant het arriveren van Messi in Parijs. Op zijn shirt stond bij aankomst: ‘Ici c’est Paris’. Volgens het dagblad een pijnlijk aangezicht voor de Barça-fans, want die hebben hun voormalige superster nooit in andere kleuren gezien dan het shirt van FC Barcelona of Argentinië.

L’Équipe in koeienletters op de voorpagina: ‘Hier is Messi’. De toonaangevende sportkrant van Frankrijk komt superlatieven te kort om de komst van de aanvaller te omschrijven. ,,Lionel Messi, zesvoudig Gouden Bal-winnaar, de man met vier gewonnen Champions Leagues, het absolute genie, de profeet van het voetbal, de dribbelaar, oogverblindender dan wie ook, de trigger voor de allermooiste doelpunten. Hij zal voor de komende twee seizoenen, met de optie voor nog een jaar, het tenue van PSG, dragen. Geniet van het vooruitzicht.”

Zal de sjeik Tamim Al-Thani, de eigenaar van Paris Saint-Germain zich ooit hebben kunnen voorstellen om een speler van het kaliber Messi naar Parijs te halen? Dat vraagt de Franse kwaliteitskrant Le Monde zich af. Tien jaar nadat de emir van Qatar PSG heeft gekocht, draagt de beste voetballer van de twintigste eeuw het shit van de club uit de hoofdstad. Noem het gerust ‘een planetair evenement’, ofwel: iets dat buitenaards is. Zo heeft de president van de France Football League (LFP) de komst van Messi omschreven.

De Parijse krant Le Parisien kopt op de voorpagina: ‘Parijzenaar!’ Het dagblad omschrijft Messi als 'de God van het voetbal’ en noemt de transfer ‘de grootste in de historie’. De mensen van de club zwemmen in een bad vol geluk. Met de komst van Messi, stelt de krant, ligt de lat nog een stuk hoger en wordt het winnen van de Champions League het centrale doel.



Het aantrekken van Messi zorgt ‘voor een explosie van blijdschap’. Van Lille tot Bordeaux en van Saint-Étienne tot Brest. Maar in Parijs is de euforie het grootst, meldt Le Parisien, en dat terwijl er al een hoop legendes in Parijs hebben rondgelopen.

