Buitenspelgoal Mustafi uit 200ste assist Özil

Luiten kan geen potten breken in Dubai

14:37 Golfer Joost Luiten speelt in het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai geen rol van betekenis. De Nederlander zakte door een score van 71 slagen in de derde ronde, één onder par, naar de gedeelde 47e plaats. Hij bivakkeert in de achterhoede op dertien slagen achterstand van de Engelse koploper Justin Rose.