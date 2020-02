Buitenspelregel mogelijk op de schop: ‘Geen kwestie van millimeters meer’

Mocht de buitenspelregel definitief op de schop gaan, dan is dat de grootste verandering in het voetbal sinds de invoering van de terugspeelbal in 1992, schrijft The Times. Op zaterdag 29 februari overlegt de spelregelcommissie of het idee doorgang vindt. Zo ja, dan gaat de nieuwe regel in op 1 juni - twaalf dagen voor het EK 2020.



Wenger pleit voor de nieuwe buitenspelregel, die wordt aangeduid met de daylight rule: als een ledemaat waarmee een speler kan scoren op gelijke hoogte of achter de laatste verdediger staat dan is het geen buitenspel - de aanvaller moet overduidelijk tussen de laatste speler en doelman staan. Situaties zoals de afgekeurde goal van Roberto Firmino, die met een oksel buitenspel stond, of Olivier Giroud die afgelopen maandag met de punt van zijn rechterschoen buitenspel stond, zijn dan verleden tijd.



,,De voetbalfans hebben de grootste problemen met de buitenspelregel", stelt Wenger bij de Laureus Awards in Berlijn. ,,Je kunt een centimeter buitenspel staan, letterlijk met de punt van de neus. Het is tijd om dit te veranderen, zodat je niet meer over millimeters hoeft te praten.”