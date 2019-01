Bundesliga: Robben jaagt op titel, Weghorst op Champions League

Bayern München

Bij Bayern München maakten ze in de winterstop in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat de strijd om de titel nog lang niet beslist is. Koploper Borussia Dortmund, dat halverwege het seizoen een voorsprong van zes punten heeft op de Rekordmeister, kan zijn borst dus natmaken. Arjen Robben hoopt afscheid te nemen met de zevende landstitel op rij. Voorlopig kan hij zelf echter nog geen bijdrage leveren, want de aanvaller staat met een hamstringblessure weer eens aan de kant.

VfL Wolfsburg

Van de vier Nederlanders die bij VfL Wolfsburg aan het seizoen begonnen kan alleen Wout Weghorst terugkijken op een uitstekende eerste competitiehelft. De van AZ overgekomen spits veroverde meteen een basisplaats en scoorde al zes keer voor de verrassende nummer 5. Met hoeveel landgenoten Weghorst op Europees voetbal gaat jagen, is de vraag. Riechedly Bazoer is al vertrokken naar FC Utrecht, Jeffrey Bruma mag weg en Paul Verhaegh zit vooral op de bank.

Eintracht Frankfurt

De trainerswissel bij Eintracht Frankfurt, dat Nico Kovac zag vetrekken naar Bayern, heeft vooral voor Jonathan de Guzman goed uitgepakt. Onder Adi Hütter komt de middenvelder beter tot zijn recht bij de ploeg die dit seizoen opnieuw uitstekend presteert. Jetro Willems lijkt zijn langste tijd gehad te hebben in Frankfurt. De voormalig PSV’er komt nog maar weinig aan spelen toe en zou wel eens kunnen vertrekken.

Hoffenheim

Joshua Brenet (zes competitieduels) en Justin Hoogma (twee competitieduels) spelen voorlopig een bijrol bij Hoffenheim, dat morgenavond thuis speelt tegen regerend landskampioen Bayern München. Europees voetbal is het doel voor de vaak aantrekkelijk spelende ploeg van trainer Julian Nagelsmann. Als kampioen gelijke spelen (7 remises voor de winterstop) heeft Hoffenheim de hoge verwachtingen echter nog niet waargemaakt.

Hertha BSC

Javairo Dilrosun kende een droomstart bij Hertha BSC, waar hij het in enkele maanden tot Oranje-international schopte. Maar daar ging het mis met de 20-jarige Amsterdammer, die bij zijn interlanddebuut tegen Duitsland na een paar minuten met een spierscheuring uitviel. Dilrosun wordt voorlopig nog niet terug verwacht in Berlijn. Ook zijn landgenoot Derrick Luckassen is niet tijdig fit voor het begin van de tweede seizoenshelft. Karim Rekik heeft de training wel weer hervat bij de ploeg die na een goed begin is afgegleden naar plaats acht.

Bayer Leverkusen

Ook in Duitsland kijken ze reikhalzend uit naar de terugkeer Peter Bosz, die eerder in de Bundesliga bij Borussia Dortmund faam verwierf met zijn gedurfde manier van spelen. Houdt hij het als trainer van Bayer Leverkusen langer vol met zijn visie? Dat zal mede afhangen van de resultaten. In Leverkusen heeft hij in elk geval wel een jonge getalenteerde selectie tot zijn beschikking die beter kan dan het voor de winterstop liet zien.

Werder Bremen

Davy Klaassen zal geen seconde spijt hebben gehad van zijn keuze voor Werder Bremen. Als duurste aankoop uit de clubgeschiedenis (13,5 miljoen euro) kwam de ex-Ajacied dit seizoen aan de Weser binnen als een grote meneer. Klaassen is een vaste waarde in het elftal van trainer Florian Kohfeldt, dat een tikkie kleurloos in de middenmoot meedraait. De vraag is of er heel veel meer in zit in Bremen.

SC Freiburg

Als keeper van MSV Duisburg was Mark Flekken vorig seizoen tegen Ingolstadt verantwoordelijk voor de blunder van de eeuw. Desondanks maakt de Limburger promotie naar de Bundesliga. Bij SC Freiburg, waar hij tweede keus is achter Alexander Schwolow, wacht hij nog op zijn debuut op het hoogste niveau.

FSV Mainz

Lang niet iedereen was ervan overtuigd dat Jean-Paul Boëtius zou slagen in de Bundesliga. Maar met zijn techniek en loopvermogen houdt de ex-Feyenoorder zich aardig staande bij Mainz 05, waar hij voor de winterstop goed was voor een goal en twee assists. Boëtius zal de tweede competitiehelft nog flink moeten aanpoten, want Mainz staat maar net boven de degradatiezone.

FC Augsburg

Jeffrey Gouweleeuw (ex-Heerenveen en AZ) is in Augsburg uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler. De 27-jarige centrale verdediger heeft inmiddels 72 Bundesliagduels op zijn naam. Daar komen mogelijk nog heel wat bij, want Gouweleeuw verlengde deze week zijn contract tot 2024. Zaak is wel dat hij de club op het hoogste niveau weet te houden. Dat is voor de nummer 15 van Duitsland nog geen uitgemaakte zaak.

FC Nürnberg

Als de voortekenen niet bedriegen, dan heeft Virgil Misidjan ook na de winterstop gewoon weer een basisplaats bij hekkensluiter FC Nürnberg. De voormalige aanvaller van Willem II, die overigens nog altijd een gevangenisstraf boven het hoofd hangt wegens mishandeling, kende een alleszins redelijke start in de Bundesliga. Maar Misidjan zal aan de bak moeten wil de Heen en Weer van Duistland niet opnieuw degraderen.

