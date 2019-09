Burgemeester van hoofdstad Litouwen nodigt Messi en Ronaldo uit voor etentje

Bij de awarduitreiking van de UEFA in Monaco op 29 augustus, waar Virgil van Dijk werd uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar , leken Lionel Messi en Cristiano Ronaldo het gezellig te hebben samen. Ze zaten naast elkaar en spraken uitgebreid. In de voetbalwereld worden de twee al jaren afgeschilderd als rivalen, maar daar bleek dus niets van tijdens de awarduitreiking.

Na afloop gaf Ronaldo aan dat het misschien een goed idee zou zijn om eens te gaan dineren met zijn Argentijnse collega. ,,We delen al 15 jaar het podium. We hebben een goede relatie, maar we hebben nog nooit echt samen gedineerd. Hopelijk komt dat er eens van.”