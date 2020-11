Burgemeester van Napels: Stadio San Paolo zal worden vernoemd naar Maradona

De lichten van het Stadio San Paolo, het stadion van Napoli, blijven de hele nacht aan. De club speelt morgenavond thuis tegen Rijeka in de Europa League en zondagavond wacht opnieuw een thuiswedstrijd, dan tegen AS Roma. Clubpresident Aurelio De Laurentiis heeft aangekondigd morgenavond het hele duel een afbeelding van Maradona te willen tonen op de stadionschermen.



Burgemeester Luigi de Magistris van Napels, die als kind al bij alle thuiswedstrijden op de tribune stond, zal snel besluiten om het Stadio San Paolo (uit 1960) te vernoemen naar Diego Maradona. De club had enkele jaren geleden al een verzoek ingediend voor deze naamswijziging, maar nu zal daar dus ook gehoor aan worden gegeven.



Napoli liet op social media uiteraard ook van zich horen. ,,Iedereen verwacht een reactie van ons. Maar hoe kunnen we woorden vinden voor de pijn die we nu doorstaan? Het is tijd voor tranen. Later zullen er woorden zijn.”