Cabellero steunt collega Kepa: ‘Zijn naar elkaar toegegroeid’

Vinícius Júnior debuteert in Braziliaan­se selectie

16:46 Vinícius Júnior is voor de eerste keer opgeroepen voor de Braziliaanse selectie. Bondscoach Tite heeft het 18-jarige talent van Real Madrid in zijn ploeg opgenomen voor de komende oefeninterlands tegen Panama (23 maart in Porto) en Tsjechië (26 maart in Praag).