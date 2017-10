Cahill kopt Australië naar volgende play-offs, einde WK-droom Syrië

De WK-droom van Syrië is voorbij. Australië won de return van de Aziatische play-off met 2-1 door twee goals van de 37-jarige aanvoerder Tim Cahill. Voor Australië wacht nu nog een laatste play-off voor een ticket richting Rusland. Daarin wacht volgende maand de nummer vier uit de WK-kwalificatiepoule van Noord- en Midden-Amerika: Honduras, Panama of de Verenigde Staten.

Syrië kwam al na zes minuten op voorsprong in het ANZ Stadium in Sydney. Spits Omar Al Somah, die afgelopen donderdag kort voor tijd ook al de 1-1 maakte in de heenwedstrijd in Maleisië, scoorde uit een counter en bracht de duizenden Syrische supporters in Sydney in extase.

De Syrische vreugde was echter van korte duur. Na een voorzet van Matthew Leckie kopte Cahill na 13 minuten alweer de 1-1 binnen. Het was voor de all-time topscorer van de Socceroos zijn 49ste doelpunt in 103 interlands. Australië kreeg daarna nog een aantal goede kansen, maar de stand bleef gelijk.

Volledig scherm Tim Cahill kopt de 1-1 binnen voor Australië. © Getty Images Australië had ook in de tweede helft het betere van het spel, vooral dankzij het goede spel van middenvelders Aaron Mooy en Tom Rogic. Een kwartier na rust kreeg Leckie opnieuw een goede kans, maar zijn kopbal uit een corner van de vroeg en sterk ingevallen Mooy ging rakelings naast. De Syriërs bleven heldhaftig verdedigen en loeren op een counter, maar de Australische doelman Mathew Ryan was attent bij iedere bal die over zijn verdediging viel. Twintig minuten voor tijd kreeg Rogic twee goede kansen, maar de stand bleef gelijk. Rogic was in blessuretijd dichtbij de winnende goal, maar zijn schot werd geblokt. Het kwam daarmee tot een verlenging in Sydney.

Verlenging

Al vroeg in de verlenging kwam Syrië met tien man te staan, nadat middenvelder Mahmoud Al Mawas zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. Australië bracht daarna ook met Tomi Juric (ex-Roda JC) nog een extra spits in het veld. De Syrische doelman Ibrahim Alma verrichte in de verlenging een aantal goede reddingen, maar had in de 110de minuut geen antwoord op de kopbal van Cahill. De 37-jarige aanvoerder kopte binnen uit een voorzet van linksbuiten Robbie Kruse. Cahill tekende daarmee voor zijn 50ste treffer voor de nationale ploeg. Omar Al Somah schoot in de 120ste minuut nog een vrije trap tegen de paal namens Syrië. Met een 2-2 was Syrië naar de volgende ronde gegaan om een ticket richting Rusland, maar Australië kon opgelucht ademhalen en blijft in de running voor het vierde WK op rij.

Volledig scherm Vreugde bij Tim Cahill na zijn winnende treffer. © Getty Images

Cahill op jacht naar record

Syrië was nog nooit aanwezig op een WK. Australië deed mee aan de edities van 1974, 2006, 2010 en 2014. De ploeg van bondscoach Ange Postecoglou kan zich dus voor de vierde keer op rij plaatsen voor het WK. Aanvoerder Tim Cahill was aanwezig en trefzeker op de afgelopen drie wereldkampioenschappen. Cahill kan de vierde speler worden met doelpunten op vier verschillende WK's. De Duitsers Uwe Seeler, Miroslav Klose en de Braziliaan Pelé deden dit al.

Volledig scherm © Getty Images