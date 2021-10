Camp Nou wordt verbouwd: Barcelona jaartje in Johan Cruijff Stadion?

Het is nog niet zeker waar het eerste team van Barcelona in die twaalf maanden gaat spelen. ,,We kijken naar verschillende mogelijkheden", vertelde president Laporta aan de Catalaanse radio. ,,Maar het Johan Cruijff Stadion is de sterkste kandidaat.”



Op dit moment is het kleine stadion de thuisbasis voor Lieke Martens en haar teamgenoten bij Barca Femení. Het ligt direct naast Camp Nou en is onderdeel van het trainingscomplex. Er passen 6.000 toeschouwers op de tribune, maar er moeten volgens Laporta 50.000 fans in als het eerste team speelt. Hoe de club dat gaat realiseren is nog niet duidelijk.



Een andere optie is het Montjuic Stadium. In 1992 werden daar de Olympische Spelen geopend en Espanyol heeft er meerdere jaren gespeeld. Het stadion heeft een capaciteit van ruim 55.000.