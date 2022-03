Canada mag na 1986 voor tweede keer naar WK, Ajax-speler Álvarez helpt Mexico op WK-drempel

Tweede sponsor Antwerp haakt af na aanstel­ling van Marc Overmars: ‘Wij zijn ten zeerste verbaasd’

De aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur kost voetbalclub Antwerp ten minste twee sponsors. Nadat eerder vandaag Select Group, gespecialiseerd in personeelsmanagement, zei zich niet te kunnen vinden in komst van de omstreden directeur en de bijhorende communicatie, haakte later vandaag ook Descroes - een specialist in ongediertebestrijding - bekend dat het de contracten met Antwerp wil ontbinden.

24 maart