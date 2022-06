Canadese voetballers in staking, oefenduel met Panama geannuleerd

Enkele uren voor de start is een oefenwedstrijd tussen de nationale voetbalelftallen van Canada en Panama geannuleerd. De Canadese spelers zijn in staking gegaan omdat ze ontevreden zijn over een beloningsvoorstel van hun voetbalbond.

Federatie Canada Soccer bevestigde op Twitter dat de wedstrijd geannuleerd werd. Het ging om een voorbereidingswedstrijd in de aanloop naar het wereldkampioenschap in Qatar. Canada wist zich voor het eerst in 36 jaar te plaatsen voor het toernooi.

De spelers lieten in een mededeling weten dat ze de nieuwe contractvoorwaarden hebben verworpen. Ze menen dat een voorstel voor gelijke betalingen voor de nationale vrouwen te lang op zich laat wachten en eisen onder andere meer transparantie en 40 procent van het prijzengeld op het WK.

,,De relatie met onze organisatie is al jaren gespannen’’, aldus spelers in een verklaring. ,,We hadden gehoopt dat we door de successen van zowel de mannen (kwalificatie voor WK) als de vrouwen (olympisch kampioen) meer respect zouden hebben verdiend, maar er verandert helemaal niks.’’

Volgens de spelers is de WK-kwalificatie een uitgelezen kans om te investeren in het Canadese voetbal en om aan de toekomst te denken. Maar de bond is nooit serieus op de eisen van de spelers ingegaan en heeft heel lang gewacht alvorens met een tegenvoorstel te komen. Dat kwam pas eind vorige week. Daarop weigerden de teleurgestelde spelers eerst al het veld op te komen tijdens een training en nu dus tijdens het oefenduel.

De bond heeft nog niet gereageerd op de staking.

