Carrasco behoedt Dalian voor degradatie

Dalian won op de dertigste en laatste speeldag in de Super League met 2-0 van Changchun Yatai. De Belgische international, in februari overgekomen van Atlético Madrid, maakte na ruim een uur het tweede doelpunt.



De Colombiaan Duvier Riascos had zijn ploeg in de 23ste minuut aan de leiding gebracht, waarna Carrasco in het rechtstreekse degradatieduel in de 64ste minuut na een knappe dribbel zijn ploeg meer zekerheid gaf. Changchun Yatai beëindigde de competitie als vijftiende en voorlaatste en zakt samen met Guizhou Zhicheng naar de Chinese tweede klasse.



Shanghai SIPG, met onder anderen de Brazilianen Oscar en Hulk, had eerder in de week al de titel veroverd.