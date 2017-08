Carroll vorig jaar bijna beroofd: Ik was in paniek en ramde zeker tien auto's

Andy Carroll is in november vorig jaar met de schrik vrijgekomen nadat twee gewapende motorrijders hem van zijn horloge wilden beroven. Het sieraad had een waarde van maar liefst 22 duizend pond, ruim 23,5 duizend euro. De verdachten staan momenteel voor de rechter.