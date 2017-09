Cavani en Mbappé schieten PSG in slotkwartier voorbij Olympique Lyon

In het slotkwartier ging Paris Saint-Germain alsnog voorbij Olympique Lyon. Tete werd uitgespeeld door invaller Giovani Lo Celso, die daarna een goede voorzet gaf op Edinson Cavani. De Uruguyaanse spits hakte de bal daarna knap binnen: 1-0. In de 86ste minuut maakte de 18-jarige aanvaller Kylian Mbappé er ook nog 2-0 van voor de gedoodverfde titelfavoriet in Frankrijk. Paris Saint-Germain staat na zes duels op 18 punten met een doelsaldo van 21 doelpunten voor en 3 tegen. Het gat met achtervolger en regerend kampioen AS Monaco is nu drie punten. Olympique Lyon staat op een vijfde plaats met elf punten.