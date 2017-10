Cavani redt punt voor PSG in Le Classique met sublieme vrije trap

Edinson Cavani was zondagavond de grote redder van Paris Saint-Germain in Le Classique tegen Olympique Marseille. Met een sublieme vrije trap in de 93ste minuut redde de Uruguyaanse spits, kort na een rode kaart voor Neymar, nog een punt voor de Parijzenaars in het kolkende Stade Vélodrome: 2-2.