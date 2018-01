Celta klimt vijf plekken na zege op Real Sociedad

Celta de Vigo is door een 1-2 overwinning op bezoek bij Real Sociedad van de twaalfde naar de zevende plek in de Primera División geklommen. Willian José bracht de thuisploeg uit San Sebastián nog op voorsprong, maar door doelpunten van Iago Aspas en Maximiliano Gomez wonnen de Galiciërs in Baskenland.