Celta vindt razendsnel nieuwe trainer

Gerland weer even assistent bij Bayern

17:19 Hij diende onder Jupp Heynckes, onder Louis van Gaal, Carlo Ancelotti en Pep Guardiola. Hermann Gerland is weer even terug op de post van assistent-trainer van Bayern München. De 65-jarige coach is met onmiddellijke ingang benoemd tot assistent van Hansi Flick, de interim-trainer die de ontslagen Niko Kovac voorlopig vervangt.