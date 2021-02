Celtic en Lennon alsnog uit elkaar door enorme achterstand op Rangers

In mei 2019 trad Lennon (49) in dienst bij Celtic als opvolger van Brendan Rodgers. Hij leidde de club vervolgens naar twee titels, twee keer winst in de Schotse Cup en een keer in de League Cup. Dit seizoen hoopte Celtic voor de tiende opeenvolgende keer kampioen te worden. Dat zit er, gezien de enorme achterstand op het Rangers van Steven Gerrard, niet meer in. Assistent John Kennedy neemt de taken van Lennon voorlopig over.



In november al kwamen fans van Celtic naar Celtic Park om het vertrek van Lennon te vragen. De Schotse ploeg speelde toen gelijk met 1-1 tegen St Johnstone en daarmee bleef de ploeg destijds steken op slechts twee zeges in twaalf wedstrijden. Sindsdien verbeterden de prestaties van Celtic enigszins en Lennon weigerde op te stappen.



Nadat drie dagen geleden na vijf zeges op rij met 1-0 van Ross County werd verloren, was de maat alsnog vol voor Lennon, die als speler meer dan tweehonderd wedstrijden voor Celtic speelde tussen 2000 en 2007. Tussen 2010 en 2014 was de 49-jarige coach uit Noord-Ierland ook al coach van de club. Toen werd Barcelona nog verslagen in de Champions League.