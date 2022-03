Cercle Brugge rouwt: doelman Miguel Van Damme (28) na jarenlang gevecht tegen leukemie overleden

Miguel Van Damme heeft na een gevecht van meer dan vijf jaar de ongelijke strijd tegen leukemie verloren. Dat maakte zijn vrouw Kyana vanochtend bekend op Instagram. ,,Onze allerliefste schat is vannacht naar zijn laatste match vertrokken, een wedstijd die niet meer te winnen valt. Je bent heel langzaam van ons heen gegaan, toch deed je het weer op je eigen manier - ijzersterk. Je hebt gevochten als een leeuw. We zijn zo dankbaar voor wie je was - een voorbeeld voor velen.”

In mei werd Van Damme nog voor het eerst vader van dochtertje Camille. ,,We zien je ontzettend graag. Dikke knuffel van je twee meisjes", schrijft zijn vrouw op Instagram.

Van Damme gaf in september de aftrap van Cercle Brugge - Eupen. De club stelde die wedstrijd in het teken van ‘September Bloedkankermaand’ en de strijd tegen leukemie. Cercle trad toen ook niet in de gebruikelijke wedstrijdshirts aan, maar met de stichting ‘Me To You’, de stichting waarvan Van Damme ambassadeur is, op de borst. Van Damme kreeg toen nog hoopvol nieuws in verband met zijn genezing: bij zijn laatste controles was geen leukemie meer in zijn bloed vastgesteld.

Van Dammes club Cercle Brugge reageerde intussen op het droevige overlijden. ,,Woorden schieten tekort om te beschrijven wat we voelen, ook al wisten we dat het al een tijdje minder goed ging”, klinkt het. ,,Vandaag is een ontzettend moeilijke dag in de bijna 123-jarige geschiedenis van Cercle Brugge. Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar z’n vrouw Kyana, z’n dochtertje Camille, de ouders van Miguel, z’n zus Francesca maar ook naar zijn vele vrienden en familie.”

,,Miguel, jouw doorzettingsvermogen en kracht om er telkens (opnieuw) voor te gaan, tegenslag na tegenslag, was bewonderenswaardig. Je bent een toonbeeld van positivisme, volharding en vechtlust. Een inspiratiebron voor iedereen die strijdt. Voor eeuwig in ons groen-zwart hart, #16.”

Ook van andere clubs in België komen de steunbetuigingen binnen, zoals van stadgenoot Club Brugge.

