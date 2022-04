Champions League deze week: Stuurt Danjuma favoriet Bayern München naar huis?

In de Champions League worden deze week de returns van de kwartfinales gespeeld. Lukt het Arnaut Danjuma met Villarreal na de 1-0 in Spanje om favoriet Bayern München uit het miljoenenbal te knikkeren? Dit is het programma van vandaag en en morgen.

Vandaag

21.00 uur: Bayern München - Villarreal (0-1)

Een duel om naar uit te kijken. Laat Bayern zich nogmaals verrassen door de Spaanse subtopper van de geslepen trainer Unai Emery? De Duitse recordkampioen mag in elk geval van geluk spreken dat het een week geleden slechts met 1-0 verloor. Villarreal was in eigen huis heer en meester, maar slaagde er na de vroege goal van Oranje-international Danjuma niet in om ruimer afstand te nemen.

Dat kan de Spanjaarden duur komen te staan, weten ze in München. ,,Villarreal heeft één fout gemaakt”, sprak Bayern-trainer Julian Nagelsmann in de aanloop naar de return. ,,Ze hebben ons in leven gelaten door maar één keer te scoren.”

21.00 uur: Real Madrid - Chelsea (3-1)

Chelsea-trainer Thomas Tuchel lijkt de handdoek al te hebben gegooid na de 1-3 thuisnederlaag. Niet zo vreemd, want tegen Karim Benzema en co lijkt momenteel geen kruid gewassen. De Franse spits, in Londen goed voor een hattrick, is on fire. Benzema staat dit CL-seizoen al op 11 treffers uit 8 duels. Een persoonlijk record, want de man die jaren in de schaduw stond van Cristiano Ronaldo maakte in het belangrijkste Europese toernooi nooit meer dan 7 goals in één jaargang.

Real Madrid moet het doen zonder de geschorste Militao en de geblesseerden, Hazard en Isco. Chelsea heeft Romelu Lukaku thuis gelaten. Ook Barkley, Chilwell en Hudson-Odoi ontbreken. Hakim Ziyech start normaal gesproken in de basis.

Volledig scherm Hakim Ziyech staat met Chelsea voor een loodzware opgave. © AFP

Morgen

21.00 uur: Liverpool - Benfica (3-1)

Komt Liverpool na de gewonnen heenwedstrijd in Lissabon nog in de problemen? Het is nauwelijks voor te stellen. Slechts vier keer in de historie overleefde een club een 1-3 thuiszege in een Europese knock out ronde. Ajax flikte het in het seizoen 1968-1969 tégen Benfica, dat na twee keer 1-3 uiteindelijk in een beslissingswedstrijd (3-0) werd uitgeschakeld.

En dan was er natuurlijk nog het Feyenoord van Leo ‘haben sie eine Stunde’ Beenhakker, dat in het UEFA Cup-seizoen 1998-1999 na een 1-3 zege bij Stuttgart in de eigen Kuip met 0-3 voor schut ging. Dat was tevens de laatste keer dat een ploeg een 1-3 thuisnederlaag goed maakte in een Europa Cup-toernooi.

Normaal gesproken blijft Virgil van Dijk met zijn ploeg in de race voor vier prijzen. De Oranje-aanvoerder won met Liverpool reeds de League Cup en maakt ook nog kans op de FA Cup - zaterdag staat de halve finale tegen Manchester City op de rol - en dus de Champions League.

Het duel met Benfica op Anfield staat onder leiding van Serdar Gözübüyük.

Volledig scherm Virgil van Dijk viert de overwinning op Benfica met ploeggenoot Luis Diaz. © AP

21.00 uur: Atltético Madrid - Manchester City (0-1)

Tussen de beide krakers met rivaal Liverpool, dat na de 2-2 van zondag in de competitie zaterdag alweer de tegenstander is in de halve finale van de FA Cup, wacht Manchester City nog een loodzware klus tegen de vechtmachine van Diego Simeone.

Manchester City verdedigt in zijn 100ste duel in de Champions League een kleine voorsprong. Kevin de Bruyne zorgde in de eerste wedstrijd die beide clubs ooit tegen elkaar speelden in een Europees toernooi vorige week de enige treffer.

Trainer Pep Guardiola kan tegen Atlético niet beschikken over de geschorste Gabriel Jesus. Kevin de Bruyne en Joao Cancelo staan op scherp. Bij Atlético moeten liefst acht spelers op hun tellen passen.