Champions League-finale naar Parijs in plaats van Sint-Petersburg door oorlog Rusland en Oekraïne

De UEFA houdt momenteel een spoedberaad in Nyon en daar is besloten de Champions League-finale in Parijs te houden. Het Stade de France zal het toneel zijn voor de eindstrijd van het miljardenbal. ,,De UEFA spreekt de dank uit aan de Franse president Emmanuel Macron voor zijn steun.”

Ook andere sportevenementen in Rusland staan ter discussie. Zo gaven Max Verstappen en Sebastian Vettel al aan niet te willen racen in Sotsji.

Russische en Oekraïense teams

De UEFA heeft bovendien besloten dat Russische en Oekraïense clubs en hun nationale teams in UEFA-competities hun thuiswedstrijden voorlopig op neutraal terrein spelen. Zo speelt Rusland in het kwalificatietoernooi voor het WK 2022 op 24 maart een thuiswedstrijd tegen Polen. Mocht Rusland die wedstrijd winnen, dan volgt op 29 maart een thuiswedstrijd tegen Zweden of Tsjechië.



Oekraïne speelt ook nog play-offs voor het WK in Qatar. Die ploeg speelt eerst echter een uitwedstrijd tegen Schotland, waarna ook een uitwedstrijd tegen Wales of Oostenrijk volgt.