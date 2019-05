Champions League gloort voor Bosz na monsterzege op Eintracht

In de eigen BayArena werd de halve finalist in de Europa League met bij vlagen oogstrelend aanvallend voetbal helemaal weggespeeld. Al na één minuut en 46 seconden prikte Kai Havertz op aangeven van Chalres Aranguiz de bal in de verre hoek voor de 1-0. Het was het startsein voor een avondje prijsschieten.

Aranguiz was ook de aangever voor de 2-0 van Julian Brandt en maakte er zelf nog binnen een half uur 4-1 van. Tussendoor had Filip Kostic (2-1) iets teruggedaan. Maar door twee goals van Lucas Alario en een eigen goal van Martin Hinteregger stond het al na 35 minuten 6-1.

Eintracht-trainer Adi Hütter had zijn ploeg met het oog op de return tegen Chelsea (1-1) op vier plaatsen gewijzigd. Jetro Willems mocht daardoor weer eens in de basis beginnen. Veel plezier beleefde hij daar niet aan, want nog voor rust werd hij alweer naar de kant gehaald. Meteen na de 6-1 greep Hütter in met een dubbele wissel. Willem en de Fransman Even Ndicka werden de dupe.

Jonathan de Guzman bleef de hele wedstrijd op de bank bij Eintracht en zag hoe zijn ploeg ook na rust niets te vertellen had. Leverkusen had de score nog verder kunnen opvoeren, maar omdat spelers als Havertz en Brandt voor het doel niet meer zo scherp waren als in de eerste helft, bleef de bezoekers meer ellende bespaard.

Leverkusen deed evengoed uitstekende zaken. De ploeg van Bosz staat nu vijfde met 34 punten uit 32 duels. Frankfurt blijft de ploeg van Bosz nog net op doelsaldo voor (+18 om + 13). Maar de strijd om plaats vier, die plaatsing voor de voorronde van de Champions League betekent, ligt weer helemaal open.