Champions League-ticket lonkt voor Bosz na uitglijder Eintracht Frankfurt

De strijd om de Europese tickets is bijzonder spannend in de Bundesliga. Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig zijn al wel zeker van plaatsing voor de Champions League. Het gevecht om het laatste ticket voor het miljoenenbal zal op de laatste wedstrijddag beslist worden.



Eintracht Frankfurt had vandaag die felbegeerde vierde plek over kunnen nemen, maar de ploeg van Jetro Willems en Jonathan de Guzman ging onderuit bij middenmoter FSV. Mainz 05 door twee treffers van Anthony Ujah. Borussia Mönchengladbach blijft daardoor de nummer vier van de Bundesliga. Zaterdagmiddag krijgt het echter Dortmund op bezoek, dat nog strijd om de titel. Een zware dobber dus.



Dat maakt dat het Bayer Leverkusen van Peter Bosz goede papieren heeft om op de laatste speeldag met het laatste Champions League-ticket aan de haal te gaan. Bayer treedt volgende week aan tegen Herta BSC en bezet na 33 speelronden de vijfde plaats. Die klassering is goed voor een ticket voor de groepsfase van de Europa League, maar er lijkt dus nog meer in het vat te zitten.



Mocht de formatie van Bosz de laatste wedstrijd niet winnen, dan zal het volgend seizoen in de Europa League uitkomen. De zesde plaats geeft immers recht op deelname aan de voorronde van dat toernooi. En zevende zal Leverkusen - hoogstwaarschijnlijk - niet eindigen aangezien VfL Wolfsburg dan met een bizarre score zal moeten winnen van Augsburg.