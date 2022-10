Champions League vandaag | Benfica kan tegenvallend Juventus het laatste zetje geven

Groep E

In groep E kan het nog alle kanten op. Chelsea voert de ranglijst aan met zeven punten, slechts drie minder dan de huidige hekkensluiter AC Milan. De ploeg van Hakim Ziyech speelt ook na de jaarwisseling in de Champions League als in Oostenrijk wordt gewonnen van Red Bull Salzburg. Datzelfde geldt overigens voor de Oostenrijkse kampioen, waardoor de belangen in de onderlinge clash levensgroot zullen zijn.

AC Milan heeft een zege nodig om het avontuur in het miljardenbal met ten minste één ronde te verlengen. De regerend Italiaans landskampioen gaat op bezoek bij het verrassend sterk presterende Dinamo Zagreb, dat eerder deze groepsfase stuntte door Chelsea te verslaan. Dat kostte coach Thomas Tuchel destijds de kop.

Groep F

Real Madrid is dit seizoen een van de weinige clubs in Europa die nog in alle competities ongeslagen zijn. De ploeg van Carlo Ancelotti, die zijn ploeg afgelopen seizoen naar de Champions League-eindzege loodste, staat met tien punten fier aan kop in de poule en wordt groepswinnaar bij een overwinning op RB Leipzig.

Sjachtar Donetsk zal Real Madrid aanmoedigen. De Oekraïners hebben één punt minder dan nummer 2 Leipzig en kunnen bij een zege op het al uitgeschakelde Celtic de Champions League-droom in leven houden. Sjachtar wil voor de eerste keer sinds 2017 overwinteren in het grootste clubtoernooi ter wereld. Celtic kan zich slechts in theorie nog plaatsen voor de Europa League, maar moet daarvoor winnen van Sjachtar én Real.

Groep G

89 wedstrijden, 86 goals. Tweeënhalf jaar stond er werkelijk geen maat op Erling Haaland in het shirt van Borussia Dortmund. Afgelopen zomer verkaste de Noor naar Manchester City, waar hij vrolijk doorgaat met alle records aan diggelen schieten. De Engelse topclub is al verzekerd van overwintering en heeft aan een punt genoeg om ook de eerste plaats in de poule veilig te stellen. Tijdens het heenduel in Manchester scoorde Haaland op fenomenale wijze.

Volledig scherm Erling Haaland scoort op fenomenale wijze. © AP

Sevilla en FC Kopenhagen hebben twee punten verzameld en gaan onderling uitmaken wie via de derde plaats doorgaat in de Europa League. Karim Rekik moet dat duel waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan vanwege hamstringklachten.

Groep H

Tjaronn Chery stal anderhalve maand geleden de show door te scoren tegen Paris Saint-Germain, dat die wedstrijd uiteindelijk wel won. Voor Chery en consorten wacht nu de monsterklus om op bezoek bij het sterrenensemble voor een enorme stunt te zorgen. PSG staat eerste met acht punten en is op koers voor overwintering, maar zal bij de les moeten zijn: Maccabi Haifa is nog in de race voor het Europa League-ticket.

Dat heeft alles te maken met de dramatische start van Juventus, dat pas drie punten heeft verzameld. De Oude Dame krijgt vanavond een allerlaatste kans, maar moet daarvoor winnen van het sterk presterende Benfica van voormalig PSV-coach Roger Schmidt. Juventus kan het Nederlandse voetbal overigens een goede dienst bewijzen. Benfica is op de goede weg voor overwintering in de CL, wat wordt beloond met bonuspunten voor de coëfficiëntenranglijst. Portugal heeft de jacht op nummer 6 Nederland geopend.

Standen Champions League

Statistieken Champions League

