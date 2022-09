Champions League vandaag: Virgil van Dijk op bezoek in Napoli, pittige start voor Matthijs de Ligt

Het nieuwe Champions League-seizoen is gisteravond afgetrapt, en vandaag gaan we vrolijk verder met weer een bomvol programma. We zetten het voor je op een rijtje.

Groep A

Dé groep van Ajax natuurlijk. De Amsterdammers trappen vanavond al om 18.45 uur af tegen de Rangers van Giovanni van Bronckhorst. Dat is direct een belangrijke test, benadrukte Alfred Schreuder op de persconferentie. De Schotse tegenstander hoopt zich in de Johan Cruyff Arena te herstellen van de pijnlijke nederlaag afgelopen weekend bij aartsrivaal Rangers.

De overige twee clubs zullen voor een ware topper zorgen in Italië. Liverpool gaat namelijk op bezoek bij Napoli. De ploeg van Jürgen Klopp en Virgil van Dijk beleeft een moeizame seizoensstart, en hoopt in Napels het internationale seizoen wél goed te starten. Bij Napoli draait het prima: de ploeg vanLuciano Spalletti staat tweede in de Serie A.

Volledig scherm Afgelopen weekend bleef Liverpool op een doelpuntloos gelijkspel haken tijdens de Merseyside Derby op Goodison Park. © AFP

Groep B

Net als vorig jaar schitteren Atlético Madrid en FC Porto in groep B van de Champions League. Vanavond nemen ze het tegen elkaar op in Madrid, waar het vorig seizoen eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. De ploeg van Simeone zal zonder doelman Jan Oblak aantreden; de Slowaak viel afgelopen weekend licht geblesseerd uit en krijgt rust.

Vorig jaar namen Atlético en Porto het in de poule nog op tegen Liverpool, maar dit jaar zijn het opponenten van een iets kleiner formaat: Club Brugge en Bayer Leverkusen. Bij de Belgisch kampioen is Noa Lang nog afwezig door een enkelblessure. Leverkusen, dat vier van de vijf wedstrijden dit seizoen verloor, heeft Nederlanders Mitchell Bakker, Daley Sinkgraven en Jeremie Frimpong wel beschikbaar.

Volledig scherm Jan Oblak viel geblesseerd uit in het duel met Real Sociedad (1-1). © ANP / EPA

Groep C

Dit is misschien wel de pittigste poule van dit seizoen. Zo staan Inter en Bayern München vanavond tegenover elkaar; een herhaling van de Champions League-finale van 2010, toen Wesley Sneijder de Cup met de Grote Oren afsnoepte van het Bayern van Louis van Gaal, Mark van Bommel en Arjen Robben. Matthijs de Ligt, die toen pas 10 jaar oud was, neemt het vanavond op tegen landgenoten Stefan de Vrij en Denzel Dumfries.

En dan doet FC Barcelona ook nog mee in de ze poule om een ticket voor de volgende ronde. De ploeg van Xavi mag na een, zacht gezegd, tumultueuze zomer aantreden tegen Viktoria Plzen uit Tsjechië.In La Liga laten de Catalanen ondertussen prima voetbal zien, maar kunnen ze het ook in de Champions League?

Volledig scherm Arjen Robben, Mark van Bommel en Wesley Sneijder na afloop van de Champions League finale van 2010. © ANP

Groep D

Vorig seizoen werd Tottenham Hotspur nog uitgeschakeld in de groepsfase van de Conference League, maar dit jaar is de ploeg van Antonio Conte klaar om weer te schitteren in het kampioenenbal. Ze trappen vanavond af tegen de halve finalist van de Conference League: Olympique Marseille.

In dezelfde poule nemen Eintracht Frankfurt en Sporting het tegen elkaar op in Duitsland. Voor Sporting is het een kans om zich te herstellen van de matige seizoenstart: de club uit Lissabon staat achtste in de competitie na vijf wedstijden, met al een ruime achterstand op rivalen Benfica, Braga en FC Porto.

Volledig scherm Kan Harry Kane vanavond ook het Tottenham Hotspur Stadion laten ontploffen? © REUTERS

Programma

18.45 uur:

Eintracht Frankfurt - Sporting CP

Ajax - Rangers



21.00 uur:

Napoli - Liverpool

Club Brugge - Bayer Leverkusen

Atletico Madrid - FC Porto

FC Barcelona - FC Viktoria Plzen

Inter - Bayern München

Tottenham Hotspur - Olympique Marseille