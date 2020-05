Chaos in Belgisch voetbal, het is ieder voor zich

4 vragen, 4 antwoordenClub Brugge leek officieel kampioen van België te worden. Maar dat is nu weer onzeker. In het Belgisch voetbal, waar de clubs bekvechten, is het namelijk een chaos. Vrijdag volgt een hete vergadering. Verslaggever Daniël Dwarswaard schetst in vier vragen en antwoorden helderheid over de situatie bij onze zuiderburen.

Club Brugge was toch al kampioen?

Toen de competitie vanwege de coronacrisis werd stilgelegd ging iedereen daar in Belgie vanuit, ja. Sterker nog. Ruud Vormer, de Nederlandse aanvoerder van Brugge, vertelde op deze site al over de maffe derde landstitel met zijn club. Toen de competitie werd stilgelegd, ging Club Brugge met een voorsprong van vijftien punten de play-offs in. Niemand twijfelde eraan dat Vormer en Co kampioen zouden worden.

Volledig scherm Ruud Vormer. © ANP Sport In eerste instantie was het idee daarom: competitie stilgelegd, Brugge kampioen. Dat moest alleen nog formeel bekrachtigd worden tijdens een vergadering van de Pro League, de Belgische eredivisie. Dat topoverleg werd steeds uitgesteld omdat men de overheidsmaatregelen wilden afwachten. De regering bepaalde eerder dat er voor 1 augustus sowieso niet gevoetbald mag worden. Er gaat dus formeel een streep door dit seizoen.

Maar de panelen zijn in de tussentijd gaan schuiven. Het is hommeles tussen de clubs. Brugge stelde zelf deze week zelf voor: wij kampioen, niemand degraderen. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Standard Luik en RC Genk. Zij stelden: niemand degraderen? Prima, maar dan ook niemand kampioen. Het seizoen nietig verklaren dus. Enfin, u raadt het al, dat levert een hoop gedonder op.

Wat is het grootste probleem?

Het systeem. In Nederland hebben we wat afgeklaagd over de KNVB die besliste dat ADO en RKC in de eredivisie bleven. Cambuur en De Graafschap promoveren niet, klonk het uit Zeist. Dat laatste leverde zelfs een rechtszaak op. Donderdag weten we of die clubs alsnog promoveren. Maar in België kijkt men juist een beetje jaloers naar ons. Hádden wij maar een onafhankelijk orgaan dat knopen doorhakte, klinkt het daar. De Belgische bond gaat namelijk niet over dit soort kwesties.



Daar is de macht op dat vlak namelijk aan de clubs. Zij, verenigd in de Pro League, moeten met elkaar de beslissingen nemen. Maar omdat de consensus verder weg dan ooit is, is dat een heidens karwei. Iedereen probeert zijn eigen hachje te redden.

Wat staat er vrijdag te gebeuren?

Marc Degryse, oud-prof van onder meer PSV, omschreef het wel mooi voor de camera’s van de VTM. ,,De clubs zijn nu net politieke partijen. Iedereen bepaalt zijn strategie en probeert zieltjes te winnen bij andere clubs om een meerderheid te krijgen.’’

Volledig scherm Marc Degryse (rechts). © BELGA

Een definitief akkoord ligt daarom vrijdag nog niet voor de hand. Vooral omdat het niet alleen over de afwikkeling van dit seizoen gaat. Er liggen meer vragen waar de clubs het onderling niet over eens zijn. Hoe het komende seizoen er uit gaat zien bijvoorbeeld. Weer play-offs voor de titel? Afgeslankte play-offs? Zestien clubs? Achttien clubs? Hoe gaan we de Europese tickets verdelen? En dat is er nóg een kwestie: Anderlecht en Genk willen dat clubs die Europees spelen de gelden daarvan solidair verdelen. Club Brugge en AA Gent zeggen op hun beurt: bekijk het maar.

Kortom, vuurwerk vrijdag.

Wanneer gaan ze eigenlijk weer voetballen in Belgie?

Tot 1 augustus is dat door de overheid dus sowieso verboden. In tegenstelling tot Nederland wil men de bekerfinale tussen Club Brugge en FC Antwerp nog wél spelen. Er wordt nu gedacht aan 2 of 3 augustus. Brugge wil wel spelen om nog een tastbare prijs te kunnen pakken. Voor Antwerp is een prijs pakken sowieso een unieke kans. Bovendien staat er een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League op het spel. Een week later zou het nieuwe seizoen alweer moeten beginnen. Al zijn de onzekerheden uiteraard groot door de coronaperikelen.