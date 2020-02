Chaos in Belgisch voetbal om televisierechten

KAA Gent wil schade aan dak Ghelamco Arena snel herstellen, wedstrij­den komen niet in het gedrang

11 februari Het deel van het dak dat gisteravond van de Ghelamco Arena van de Belgische voetbalclub KAA Gent is gewaaid, is opgeruimd. Momenteel wordt op het dak zelf bekeken of de rest nog veilig vast zit. ,,Voorlopig komen geen wedstrijden in het gedrang en wordt de geleden schade zo snel mogelijk hersteld.”