Chaos in Nice: Payet bekogeld, supporters op het veld en na overleg van anderhalf uur eindelijk gestaakt

Sommige spelers gingen al snel naar de catacomben toen ze zagen dat de fans het veld op kwamen, maar enkele spelers van Marseille konden geen kant op en moesten zich beschermen. Het was in de chaos op het veld niet helemaal duidelijk of er rake klappen vielen, maar het was wel duidelijk dat enkele spelers compleet overstuur waren. Ook Jorge Sampaoli, de Argentijnse coach van Marseille, was niet tegen te houden.



Binnen tien minuten waren alle spelers en coaches in de catacomben, waar al snel werd besloten om de wedstrijd stil te leggen. De spelers van Marseille wilden niet meer verder. Nice wilde dat nog wel, maar in een leeg stadion. Duizenden fans bleven echter op hun plek zitten, dus dat bleek niet mogelijk. De veiligheidsdiensten in Nice vrezen dat het ook rond het stadion nog lang onrustig zal blijven, dus de spelers van Marseille blijven voorlopig veilig in de kleedkamer. Nice en Marseille liggen op 200 kilometer van elkaar, maar toch is de rivaliteit tussen de supportersgroepen van beide clubs aan de Franse zuidkust al jaren enorm groot.