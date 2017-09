Chapecoense ontslaat binnen twee maanden opnieuw trainer

Eutropio werd in juli aangesteld als de opvolger van Vagner Mancini, de coach die Chapecoense moest opbouwen na de vliegramp vorig jaar november in Colombia, waarbij vrijwel de gehele selectie om het leven kwam.

Mancini slaagde er niet in met de nieuw samengestelde ploeg goede resultaten te behalen, Eutropio kreeg het team ook niet aan het voetballen. 'Chape' won drie van de afgelopen twaalf wedstrijden en bevindt zich in acuut degradatiegevaar.

Het vliegtuig stortte destijds neer in de buurt van Medellin in Colombia. Bij de ramp kwamen 71 mensen om het leven, onder wie veel spelers en stafleden van Chapecoense. De selectie was op weg naar Colombia voor de wedstrijd tegen Atlético Nacional om de Copa Sudamericana.