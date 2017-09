Chapecoense overlevende Ruschel maakt officiële rentree

In november 2016 zat Ruschel met de selectie van Chapecoense in het vliegtuig dat door brandstoftekort neerstortte. De ploeg was op weg naar Medellin voor de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional. Van de 77 passagiers vonden er 71 de dood, onder wie negentien voetballers en hun coach. Naast Ruschel overleefden Neto en doelman Jackson Follmann de ramp. Bij de keeper moest een been worden geamputeerd. Ruschel, die twee weken in het ziekenhuis lag en een operatie aan zijn rug onderging, speelde op 7 augustus al mee in een vriendschappelijk duel met Barcelona.