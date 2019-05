Charlton Athletic promoveert naar Championship na goal in blessuretijd

Sunderland was in de vijfde minuut nog op voorsprong gekomen na een knullige eigen goal van Charlton-verdediger Mouhamadou-Naby Sarr. Tien minuten voor rust kwam Charlton Athletic weer op gelijke hoogte via Ben Purrington, na een goede aanval over de rechterflank van The Addicks. Met nog een paar seconden op de klok was het de Duitse verdediger Patrick Bauer (26) die de 38.000 fans van Charlton op Wembley in extase bracht door de winnende 2-1 binnen te tikken. Kort daarna floot de scheidsrechter al af en kon het grote promotiefeest beginnen voor de club die de afgelopen jaren veel sportieve en financiële problemen kende.



Charlton Athletic degradeerde in 2007 uit de Premier League en kwam de afgelopen drie seizoenen uit in de League One, maar de club uit het oosten van Londen zal volgend seizoen dus weer op het tweede niveau van Engeland actief zijn. Bij Charlton Athletic deed de Amsterdamse rechtsback Anfernee Dijksteel (22) de hele wedstrijd mee. Bij Sunderland zaten de Nederlanders Robbin Ruiter en Glenn Loovens niet op de bank.



Er zaten vanmiddag liefst 76,155 supporters op Wembley bij de strijd om het laatste ticket voor het Championship. Luton Town en Barnsley promoveerden al via de competitie. Sunderland, dat de afgelopen twee seizoenen degradeerde, zal volgend seizoen dus opnieuw gaan uitkomen op het derde niveau in Engeland.