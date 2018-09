Chelsea blijft zonder puntverlies na late treffers tegen Bournemouth met Aké

Chelsea, dat de eerste drie duels van het seizoen had gewonnen, kon Bournemouth, dat het met zeven punten na drie duels ook uitstekend doet, lang weinig pijn doen. Het was wachten tot de 72ste minuut, toen invaller Pedro de verlossende 1-0 binnen schoot. De Spanjaard kapte op de rand van het strafschopgebied de Nederlandse verdediger Nathan Aké uit en trapte de bal met rechts langs doelman Asmir Begovic. Een gouden wissel dus van trainer Maurizio Sarri, die sinds dit seizoen aan het roer staan bij de topclub uit Londen. In de slotfase zorgde sterspeler Eden Hazard voor de tweede treffer van de thuisploeg, dat zo na Liverpool de tweede ploeg is in de Premier League met twaalf punten uit vier duels. Morgen kan daar Tottenham Hotspur of Watford bijkomen. Beide ploegen spelen dan tegen elkaar.

Hoedt wint van Van Aanholt

Op de velden in Engeland kwamen ook meerdere Nederlanders in actie. Zo won Wesley Hoedt met Southampton op bezoek bij Crystal Palace met 2-0. Patrick van Aanholt speelde negentig minuten bij Crystal Palace, terwijl Jaïro Riedewald de wedstrijd vanaf de bank bekeek. Danny Ings en Pierre-Emile Højbjerg scoorden.



Fulham leek op bezoek bij Brighton & Hove Albion op weg naar een zege, maar door twee doelpunten van Glenn Murray na rust werd het 2-2. Timothy Fosu-Mensah speelde in de basis bij Fulham, terwijl Davy Pröpper op het veld stond bij de thuisploeg. Pröpper werd een kwartier voor tijd vervangen door Jürgen Locadia.



Everton speelde op eigen veld met 1-1 gelijk tegen Huddersfield Town. Philip Billing schoot de bezoekers na ruim een halfuur spelen op voorsprong, maar twee minuten later trok Dominic Calvert-Lewin de stand weer gelijk. Terence Kongolo en Rajiv van La Parra deden negentig minuten mee bij Huddersfield, terwijl Maarten Stekenlenburg als reservekeeper op de bank bleef bij Everton.



Ten slotte kwamen West Ham United en Wolverhampton Wanderers lang niet tot scoren. Pas in blessuretijd schoot Adama Traoré The Wolves naar de zege bij West Ham. Het is de eerste Premier League-zege van het gepromoveerde Wolverhampton.