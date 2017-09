Chelsea en Arsenal delen punten in Londense derby

Vlak voor tijd zorgde verdediger David Luiz voor een extra domper. De Braziliaan ging onbeholpen door op Sead Kolasinac en moest er met rood af. Chelsea (derde) heeft nu in vijf wedstrijden tien punten verzameld.



Arsenal staat met zeven punten op de twaalfde plaats. Arsenal had verrassend het beste van het spel in de eerste helft. Vooral via de rechterkant werden met Héctor Bellerín de kansen gecreëerd. De mogelijkheden waren echter niet besteed aan Danny Welbeck (over) en Alexandre Lacazette (knappe redding Thibaut Courtois). Aan de andere kant stond Cesc Fàbregas aan de basis van enkele aanvallen. Zo stuurde hij met een lange crosspass Pedro weg maar zijn schot miste overtuiging. Vlak voor rust was Aaron Ramsey nog het dichtst bij de openingstreffer maar hij raakte de paal en ook de rebound van Lacazette ging er niet in. In het tweede bedrijf kwam Arsenal er niet meer aan te pas. Chelsea had vele pogingen maar onder meer Eden Hazard wist niet te scoren.



Chelsea won de laatste vijf seizoenen in de Premier League thuis van Arsenal. The Gunners wonnen de laatste twee wedstrijden van Chelsea: beiden op Wembley. Eerst was Arsenal in mei met 2-1 te sterk in de FA Cup-finale en begin augustus won de ploeg van Arsene Wenger na strafschoppen (met 4-1 na 1-1 gelijkspel) in de strijd om de Community Shield.