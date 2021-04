‘Chelsea en City trekken zich al terug uit plannen Super League’

Engelse sportjournalisten van verschillende media melden dat Chelsea en Manchester City vanavond nog zullen communiceren dat zij zich terug zullen trekken uit de plannen voor de Super League. Vanuit Spanje komen er ook al berichten dat Atlético Madrid ook al van plan is om af te haken.



Zondagavond laat werden de plannen voor de Super League gepresenteerd door de twaalf clubs: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, AC Milan, Internazionale, Juventus, Atlético Madrid, Real Madrid en FC Barcelona. Drie van de twaalf clubs lijken nu dus al af te haken, na een storm van kritiek en woede vanuit alle lagen van de voetbalwereld in de afgelopen twee dagen.



Chelsea speelt vanavond (21.00 uur) de competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, een duel waarbij oud-teamgenoten Hakim Ziyech en Joël Veltman tegenover elkaar staan. Rond het stadion Stamford Bridge in het westen van Londen verzamelden zich vanavond zeker 1000 voetbalfans die hun afschuw over de Super League-plannen kenbaar maakten met spandoeken, kartonnen borden en gezang.



Voormalig doelman Petr Cech, tegenwoordig technisch adviseur bij Chelsea, sprak de fans buiten het stadion kort toe. Toen de berichten over de terugtrekking van Chelsea naar buiten kwamen, barstte er direct een groot feest los op Fulham Road voor de ingang van Stamford Bridge.